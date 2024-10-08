Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший чемпион UFC может возобновить карьеру
Боец уже готовиться к выходу в октагон
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли заявил, что планирует возобновить карьеру и в скором времени объявит дату и место проведения боя по правилам ММА.
"Планирую своё возвращение в ММА уже в ближайшее время и уже готовлюсь. Многие думали, что я завязал с боями, но это не так.
Скоро объявлю о громком поединке по правилам ММА. В настоящий момент мы активно ведём о нём переговоры, и я не могу разглашать никаких деталей", — приводит слова Вудли BJPenn.
Напомним, последний официальный бой Вудли в ММА состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 260, где Тайрон потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде от Висенте Луке.
Популярное сейчас
- Ситуация со стиркой и питанием в Минае – обычная. Проблема – в доверии игроков к Любеновичу
- Известный вратарь отказал Юлиану Нагельсманну. Он не захотел приехать на сбор национальной команды на матчи Лиги наций
- Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
- На войне против РФ погиб чемпион Украины по ММА
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек