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Бывший чемпион UFC может возобновить карьеру

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Боец уже готовиться к выходу в октагон

Бывший чемпион UFC может возобновить карьеру

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли заявил, что планирует возобновить карьеру и в скором времени объявит дату и место проведения боя по правилам ММА.

"Планирую своё возвращение в ММА уже в ближайшее время и уже готовлюсь. Многие думали, что я завязал с боями, но это не так.

Скоро объявлю о громком поединке по правилам ММА. В настоящий момент мы активно ведём о нём переговоры, и я не могу разглашать никаких деталей", — приводит слова Вудли BJPenn.

Напомним, последний официальный бой Вудли в ММА состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 260, где Тайрон потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде от Висенте Луке.

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