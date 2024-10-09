Конор Макгрегор назвал величейших бойцов в истории UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал, по его мнению, четырёх величайших бойцов MMA.

"Ройс Грейси, Чак Лидделл, я и Ронда Роузи", — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Конор Макгрегор с 2013-го выступает в UFC, в декабре 2015 года он сразился за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и нокаутировал в первом раунде тогдашнего лидера рейтинга pound-for-pound бразильца Жозе Альдо.