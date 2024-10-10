Дарья Билодид отмечает день рождения. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Сегодня наша спортсменка празднует свой 24-й день рождения. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Билодид в своем юном возрасте успела уже дважды выиграть чемпионаты мира (2018,2019), стать бронзовым призером Олимпийских игр (Токио 2020), взять золото Европейских игр (2019) и трижды стать чемпионкой Европы (2017,2019,2024) . В 2021 году спортсменка была награждена орденом Княгини Ольги II степени.