Федерация дзюдо Украины запретила спортменам выступать в других видах единоборств

Федерация дзюдо Украины запретила спортсменам, которые будут включены в основной состав национальной сборной команды Украины по дзюдо на 2025 год, участвовать в международных и национальных турнирах по любым другим видам единоборств, кроме дзюдо, пишет официальный веб-сайт ФДУ.

В соответствии с пунктом 3.5. любой спортсмен, квалифицированный в мировой рейтинг в любой возрастной группе (кадеты, юниоры, взрослые), не имеет права участвовать в международных соревнованиях по другим видам единоборств, кроме дзюдо.

Участие в международных или национальных соревнованиях по другим видам единоборств, кроме дзюдо, для членов основного состава национальной сборной команды Украины по дзюдо, возможно только при отдельном разрешении Федерации дзюдо Украины.

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В случае нарушения вышеуказанных правил, Федерацией дзюдо Украины применяются следующие дисциплинарные наказания:

первый случай — отстранение на 2 месяца от участия в соревнованиях и тренировочных сборах в составе национальной сборной команды Украины по дзюдо;

второй случай — отстранение на 2 года от участия в соревнованиях и тренировочных сборах в составе национальной сборной команды Украины по дзюдо, исключение из основного состава национальной сборной команды Украины по дзюдо.

Исключением из вышеуказанных правил могут быть только соревнования по самбо среди представителей силовых структур — Нацгвардии, пограничной службы, ВСУ и другие, но при этом член штатной национальной сборной команды Украины по дзюдо должен предварительно (не менее чем за 7 дней) уведомить Федерацию дзюдо Украины, о своем участии в таких соревнованиях.