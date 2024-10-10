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Конор Макгрегор: Перейра создаст много проблем для Джона Джонса
Ирландец сделал свой прогноз
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что стиль действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры опасен для чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса.
"Алекс способен создать много проблем для Джонса. Его стиль представляет опасность для Джона, однако он ему подходит, поскольку Алекс не такой крупный", — приводит слова Конора портал The Independent.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307, Алекс Перейра разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри.
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