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Белодид показала фото с празднования дня рождения

Единоборства
Обновлено

В стиле дорого-багато

Белодид показала фото с празднования дня рождения

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вчера, 10 октября, отпраздновала свое 24 день рождения. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Стародубцева рассказала о личном и назвала имя своего парня.

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Дарья Билодид
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