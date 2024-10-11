Белодид показала фото с празднования дня рождения

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вчера, 10 октября, отпраздновала свое 24 день рождения. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Стародубцева рассказала о личном и назвала имя своего парня.