Единоборства
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Белодид показала фото с празднования дня рождения
В стиле дорого-багато
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вчера, 10 октября, отпраздновала свое 24 день рождения. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Стародубцева
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