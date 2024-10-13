Билодид продолжает празднование своего дня рождения. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка продолжает празднование своего 24-летия (день рождения было 10 октября) в шикарном костюме в одном из ресторанных заведений. Соответствующие снимки Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк решила сняться с очередного турнира.