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Билодид продолжает празднование своего дня рождения. Фото

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А почему бы и нет

Билодид продолжает празднование своего дня рождения. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка продолжает празднование своего 24-летия (день рождения было 10 октября) в шикарном костюме в одном из ресторанных заведений. Соответствующие снимки Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Билодид продолжает празднование своего дня рождения. Фото - изображение 1Билодид продолжает празднование своего дня рождения. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Костюк решила сняться с очередного турнира.

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Дарья Билодид
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