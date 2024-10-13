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Билодид продолжает празднование своего дня рождения. Фото
А почему бы и нет
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка продолжает празднование своего 24-летия (день рождения было 10 октября) в шикарном костюме в одном из ресторанных заведений. Соответствующие снимки Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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