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Билодид провела семинар для юных дзюдоистов в ОАЭ. Фото
Поделилась опытом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка побывала в Объединенных арабских эмиратах и провела инструктаж-семинар для юных дзюдоистов. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее дядя Надаля
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