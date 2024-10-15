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Билодид провела семинар для юных дзюдоистов в ОАЭ. Фото

Единоборства
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Поделилась опытом

Билодид провела семинар для юных дзюдоистов в ОАЭ. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка побывала в Объединенных арабских эмиратах и ​​провела инструктаж-семинар для юных дзюдоистов. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее дядя Надаля рассказал, почему Рафа решил завершить карьеру.

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