Билодид провела семинар для юных дзюдоистов в ОАЭ. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка побывала в Объединенных арабских эмиратах и ​​провела инструктаж-семинар для юных дзюдоистов. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее дядя Надаля рассказал , почему Рафа решил завершить карьеру.