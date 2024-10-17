  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Нганну – о бое с Феррейрой: Планирую завершить за два раунда
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нганну – о бое с Феррейрой: Планирую завершить за два раунда

Единоборства
Обновлено

Прекрасный план

Нганну – о бое с Феррейрой: Планирую завершить за два раунда

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал об ожиданиях от поединка против Райана Феррейры. Его слова цитирует инсайдер Ариель Хельвани:

"Он много двигается, и у него хороший грепплинг. Если бой затянется и продлится дольше двух раундов, то, скорее всего, он закончится решением.

Но я склоняюсь к тому, что он останется в пределах двух раундов и завершится нокаутом или приемом. Знаете, у меня нет черного пояса, но тоже неплохой в борьбе и грепплинге и работаю над маленькими трюками" – сказал Нганну.

Напомним, что бой Нганна-Феррейра состоится 19 октября в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Президент UFC прокомментировал возвращение в октагон легендарного бойца
yellow-arrow
Ветеран UFC анонсировал возвращение в октагон
yellow-arrow
Билодид провела семинар для юных дзюдоистов в ОАЭ. Фото
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости