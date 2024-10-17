Нганну – о бое с Феррейрой: Планирую завершить за два раунда

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал об ожиданиях от поединка против Райана Феррейры. Его слова цитирует инсайдер Ариель Хельвани:

"Он много двигается, и у него хороший грепплинг. Если бой затянется и продлится дольше двух раундов, то, скорее всего, он закончится решением.

Но я склоняюсь к тому, что он останется в пределах двух раундов и завершится нокаутом или приемом. Знаете, у меня нет черного пояса, но тоже неплохой в борьбе и грепплинге и работаю над маленькими трюками" – сказал Нганну.

Напомним, что бой Нганна-Феррейра состоится 19 октября в Саудовской Аравии.