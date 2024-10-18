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Дарья Белодед может завершить карьеру
Об этом рассказал наставник дзюдоистки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид рассматривает вариант с завершением карьеры. Об этом сообщил исполняющий обязанности тренера сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва в комментарии для Суспільне Спорт.
По словам Дубровы, дзюдоистка еще окончательно не определилась, будет ли продолжать карьеру. Сейчас ее последним турниром остаются Олимпийские игры-2024, соревнования по дзюдо в Париже состоялись в конце июля.
"Дарья Белодед, насколько я знаю, пока не решила, будет ли продолжать спортивную карьеру", — сказал Дуброва.
Напомним, что на Играх в Париже Белодед в весовой категории до 57 кг прекратила выступления уже на стадии 1/8 финала.
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