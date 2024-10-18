Дарья Белодед может завершить карьеру

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид рассматривает вариант с завершением карьеры. Об этом сообщил исполняющий обязанности тренера сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва в комментарии для Суспільне Спорт.

По словам Дубровы, дзюдоистка еще окончательно не определилась, будет ли продолжать карьеру. Сейчас ее последним турниром остаются Олимпийские игры-2024, соревнования по дзюдо в Париже состоялись в конце июля.

"Дарья Белодед, насколько я знаю, пока не решила, будет ли продолжать спортивную карьеру", — сказал Дуброва.

Напомним, что на Играх в Париже Белодед в весовой категории до 57 кг прекратила выступления уже на стадии 1/8 финала.