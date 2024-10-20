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Нганну ярко дебютировал в PFL, нокаутировав соперника в первом раунде. Видео

Единоборства
Обновлено

Просто монстр

Нганну ярко дебютировал в PFL, нокаутировав соперника в первом раунде. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну ярко дебютировал в новом формате – PFL. В первом поединке он одолел чемпиона лиги Ренана Феррейру.

Камерунец победил своего оппонента в первом же раунде, сначала свалив его с ног, а затем – проведя мощную серию ударов в голову. Рефери остановил поединок.

Для Нганну это первое сражение в MMA с января 2022 года. Последние два поединка камерунец провел в боксерском формате – проиграл британцам Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

Напомним, ранее ветеран британского бокса рассказал, за счет чего Фьюри может победить Усика.

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