Нганну ярко дебютировал в PFL, нокаутировав соперника в первом раунде. Видео

Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну ярко дебютировал в новом формате – PFL. В первом поединке он одолел чемпиона лиги Ренана Феррейру.

Камерунец победил своего оппонента в первом же раунде, сначала свалив его с ног, а затем – проведя мощную серию ударов в голову. Рефери остановил поединок.

Для Нганну это первое сражение в MMA с января 2022 года. Последние два поединка камерунец провел в боксерском формате – проиграл британцам Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

FRANCIS NGANNOU GETS THE FIRST ROUND KNOCKOUT!!!!!#PFLSuperFights #MMApic.twitter.com/C3mEOq5xxg