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Нганну ярко дебютировал в PFL, нокаутировав соперника в первом раунде. Видео
Просто монстр
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну ярко дебютировал в новом формате – PFL. В первом поединке он одолел чемпиона лиги Ренана Феррейру.
Камерунец победил своего оппонента в первом же раунде, сначала свалив его с ног, а затем – проведя мощную серию ударов в голову. Рефери остановил поединок.
Для Нганну это первое сражение в MMA с января 2022 года. Последние два поединка камерунец провел в боксерском формате – проиграл британцам Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
Напомним, ранее ветеран британского бокса
FRANCIS NGANNOU GETS THE FIRST ROUND KNOCKOUT!!!!!#PFLSuperFights #MMApic.twitter.com/C3mEOq5xxg— Championship Rounds (@ChampRDS) October 19, 2024
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