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Билодид активно готовится к празднованию Хэллоуина. Фото

Единоборства

Украинка любит этот праздник

Билодид активно готовится к празднованию Хэллоуина. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вернулась домой из заграничной командировки и уже готовится к празднованию Хэллоуина, активно готовя традиционные тыквы. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид активно готовится к празднованию Хэллоуина. Фото - изображение 1Билодид активно готовится к празднованию Хэллоуина. Фото - изображение 2

Напомним, ранее жена Усика показала серию снимков в черно-белых тонах.

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