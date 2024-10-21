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Билодид активно готовится к празднованию Хэллоуина. Фото
Украинка любит этот праздник
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вернулась домой из заграничной командировки и уже готовится к празднованию Хэллоуина, активно готовя традиционные тыквы. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее жена Усика
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