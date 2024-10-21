  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Нганну прокомментировал яркую победу над Феррейрой
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нганну прокомментировал яркую победу над Феррейрой

Единоборства
Обновлено

Это было действительно мощно

Нганну прокомментировал яркую победу над Феррейрой

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион PFL и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал победу в поединке против Ренана Феррейры.

"Это был мой самый тяжелый вызов в карьере. Я понимал, что уже не тот человек, что раньше. Этот бой стал для меня способом узнать, могу ли я еще драться. Я очень тяжело перенес смерть моего сына. Но настанет момент, когда начинаешь задавать себе вопросы. Какое-то время я потратил на то, чтобы перегореть, но сколько нужно времени для этого? Я не думаю, что у меня есть время на скорбь, потому что даже целой жизни будет недостаточно, чтобы удовлетвориться. Теперь я вошел в новый этап жизни и должен научиться с этим существовать" – сказал Нганну.

Напомним, что ранее Дюбуа рассказал, готов ли выйти на ринг против победителя встречи Усик-Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Билодид активно готовится к празднованию Хэллоуина. Фото
yellow-arrow
Нганну ярко дебютировал в PFL, нокаутировав соперника в первом раунде. Видео
yellow-arrow
Дарья Белодед может завершить карьеру
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости