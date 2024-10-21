Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну прокомментировал яркую победу над Феррейрой
Это было действительно мощно
Фото: Getty Images
Чемпион PFL и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал победу в поединке против Ренана Феррейры.
"Это был мой самый тяжелый вызов в карьере. Я понимал, что уже не тот человек, что раньше. Этот бой стал для меня способом узнать, могу ли я еще драться. Я очень тяжело перенес смерть моего сына. Но настанет момент, когда начинаешь задавать себе вопросы. Какое-то время я потратил на то, чтобы перегореть, но сколько нужно времени для этого? Я не думаю, что у меня есть время на скорбь, потому что даже целой жизни будет недостаточно, чтобы удовлетвориться. Теперь я вошел в новый этап жизни и должен научиться с этим существовать" – сказал Нганну.
Напомним, что ранее Дюбуа
Популярное сейчас
- Журналист прогнозирует уход звезде Полесья: Он хотел быть фетишем для Житомира
- Рух - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2024
- СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги
- Нганну – о бое с Феррейрой: Планирую завершить за два раунда
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев