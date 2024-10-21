Нганну прокомментировал яркую победу над Феррейрой

Чемпион PFL и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал победу в поединке против Ренана Феррейры.

"Это был мой самый тяжелый вызов в карьере. Я понимал, что уже не тот человек, что раньше. Этот бой стал для меня способом узнать, могу ли я еще драться. Я очень тяжело перенес смерть моего сына. Но настанет момент, когда начинаешь задавать себе вопросы. Какое-то время я потратил на то, чтобы перегореть, но сколько нужно времени для этого? Я не думаю, что у меня есть время на скорбь, потому что даже целой жизни будет недостаточно, чтобы удовлетвориться. Теперь я вошел в новый этап жизни и должен научиться с этим существовать" – сказал Нганну.