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"Я не закончил карьеру". Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон

Единоборства

Ирландец не готов уходить

"Я не закончил карьеру". Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный боец смешанных единоборств и первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе, Конор Макгрегор высказался о своём возвращении в октагон.

"Я не закончил. Могу вернуться в любой момент и просто полностью перевернуть игру", — написал Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент Конор Макгрегор провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, из которых добился 22 побед и потерпел шесть поражений.

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