Сочетание тренировок и отдыха: Билодид показала, как проводит вторник. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как проводит вторник – в частности, утром спортсменка провела тренировки в зале, а под обед решила сходить в ресторан. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик рассказал о невероятно большом количестве спаррингов к бою против Фьюри.