Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сочетание тренировок и отдыха: Билодид показала, как проводит вторник. Фото
Насыщенный день
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как проводит вторник – в частности, утром спортсменка провела тренировки в зале, а под обед решила сходить в ресторан. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
- Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
- Экс-сотрудник Ингульца: Поворознюк создал империю в регионе. Его экстравагантность – часть имиджа для продвижения интересов
- Нганну ярко дебютировал в PFL, нокаутировав соперника в первом раунде. Видео
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн