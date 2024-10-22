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Сочетание тренировок и отдыха: Билодид показала, как проводит вторник. Фото

Единоборства

Насыщенный день

Сочетание тренировок и отдыха: Билодид показала, как проводит вторник. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как проводит вторник – в частности, утром спортсменка провела тренировки в зале, а под обед решила сходить в ресторан. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Сочетание тренировок и отдыха: Билодид показала, как проводит вторник. Фото - изображение 1Сочетание тренировок и отдыха: Билодид показала, как проводит вторник. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Усик рассказал о невероятно большом количестве спаррингов к бою против Фьюри.

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