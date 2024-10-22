Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрэнсис Нганну может провести бой с чемпионом UFC
В этом поединке заинтересован Турки Аль аш-Шейх
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну не исключает, что его поединок с действующим обладателем титула UFC американцем Джоном Джонсом всё же состоится.
"Есть шанс, что мы однажды подерёмся. Не могу точно сказать, какова вероятность, но она есть. Этот поединок также интересен и Турки Аль аш-Шейху. А его не так много чего интересует", — приводит слова Нганну портал Mirror.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 октября на турнире PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Фрэнсис Нганну победил техническим нокаутом бразильского бойца Ренана Феррейру.
Популярное сейчас
- Лучший футболист чемпионата мира-2010 дебютирует в теннисе и сыграет на турнире ATP
- Зинченко: Я выиграл два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии
- В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
- Сочетание тренировок и отдыха: Билодид показала, как проводит вторник. Фото
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев