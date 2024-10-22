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Фрэнсис Нганну может провести бой с чемпионом UFC

Единоборства

В этом поединке заинтересован Турки Аль аш-Шейх

Фрэнсис Нганну может провести бой с чемпионом UFC

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну не исключает, что его поединок с действующим обладателем титула UFC американцем Джоном Джонсом всё же состоится.

"Есть шанс, что мы однажды подерёмся. Не могу точно сказать, какова вероятность, но она есть. Этот поединок также интересен и Турки Аль аш-Шейху. А его не так много чего интересует", — приводит слова Нганну портал Mirror.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 октября на турнире PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Фрэнсис Нганну победил техническим нокаутом бразильского бойца Ренана Феррейру.

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Фрэнсис Нганну
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