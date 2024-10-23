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Кандидат в президенты США рассказал о главном отличии между ММА и боксом
Дональд специалист даже в этом
Getty Images/Global Images Ukraine
Кандидат в президенты США от республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп рассказал, что просмотр ММА для него интереснее, чем бокс. Слова политика и бизнесмена цитирует World Boxing News:
"Впервые за десять лет я посмотрел бокс. Когда ты привык к ММА, бокс становится очень медленным. Это не одно и то же" – сказал Трамп.
Напомним, что 5 ноября миллиардер будет бороться за кресло главы США. Его соперницей является демократ Камала Харрис, а шансы на победу букмекеры оценивают как 50/50.
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