Уайт не понимает, зачем Макгрегору нужно возвращение в UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, как относится к слухам о возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон. Слова специалиста цитирует bjpenn.com:

"Конор попал в то состояние, когда заработанные деньги позволяют ему ничего не делать. Я уже много раз об этом говорил.

Он имеет множество предприятий, которые приносят ему немалый доход. Трудно вставать и сражаться, когда ты в таком положении, как Макгрегор.

Нет ни одной даты, ни одного боя, который бы намекал на возвращение Конора. Но я верю, что в 2025 году мы увидим его в октагоне" – сказал Уайт.