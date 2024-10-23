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Уайт не понимает, зачем Макгрегору нужно возвращение в UFC
Да мало кто понимает
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент UFC Дана Уайт рассказал, как относится к слухам о возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон. Слова специалиста цитирует bjpenn.com:
"Конор попал в то состояние, когда заработанные деньги позволяют ему ничего не делать. Я уже много раз об этом говорил.
Он имеет множество предприятий, которые приносят ему немалый доход. Трудно вставать и сражаться, когда ты в таком положении, как Макгрегор.
Нет ни одной даты, ни одного боя, который бы намекал на возвращение Конора. Но я верю, что в 2025 году мы увидим его в октагоне" – сказал Уайт.
Напомним, что ранее Усик
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