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Уайт не понимает, зачем Макгрегору нужно возвращение в UFC

Единоборства

Да мало кто понимает

Уайт не понимает, зачем Макгрегору нужно возвращение в UFC

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт рассказал, как относится к слухам о возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон. Слова специалиста цитирует bjpenn.com:

"Конор попал в то состояние, когда заработанные деньги позволяют ему ничего не делать. Я уже много раз об этом говорил.

Он имеет множество предприятий, которые приносят ему немалый доход. Трудно вставать и сражаться, когда ты в таком положении, как Макгрегор.

Нет ни одной даты, ни одного боя, который бы намекал на возвращение Конора. Но я верю, что в 2025 году мы увидим его в октагоне" – сказал Уайт.

Напомним, что ранее Усик назвал трех самых тяжелых соперников в своей карьере.

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