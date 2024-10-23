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Нганну поделился планами на следующий бой
Камерунец пока не знает дату поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну признался, что пока не знает, когда и с кем у него будет следующий поединок.
"Это может быть как боксёрский бой, так и поединок по ММА. Я пока не знаю. Не имею к этому никакого отношения. Думаю, решение будет зависеть от промоушена. Пока не знаю. Посмотрим, что предложит PFL", — сказал Нганну на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.
Напомним, в последнем поединке, который проходил по правилам смешанных единоборств, Нганну встречался с бразильцем Ренаном Феррейрой и победил его нокаутом в первом раунде.
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