Билодид показала видео с фотосессии в леопардовом купальнике

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка снялась в фотосессии в леопардовом купальнике на фоне пустыни. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее первая ракетка мира признался , сколько еще планирует играть на профессиональном уровне.