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Билодид показала видео с фотосессии в леопардовом купальнике

Единоборства
Обновлено

Очень горячо

Билодид показала видео с фотосессии в леопардовом купальнике

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка снялась в фотосессии в леопардовом купальнике на фоне пустыни. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее первая ракетка мира признался, сколько еще планирует играть на профессиональном уровне.

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Дарья Билодид
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