Президент UFC признался, что хотел исключить Нганну из организации

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что хотел исключить из своей организации камерунского бойца Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует MMA Junkie:

"Я собирался исключить Фрэнка, когда он проиграл дважды подряд. Я собирался его исключить. Многие умоляли меня не делать этого. Для меня это не имело бы значения так или иначе.

В этом всем гораздо глубже история. Он заработал бы больше денег, останься в UFC. Он не хотел сразиться с Джоном Джонсом. Это факт" – сказал Уайт.