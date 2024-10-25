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Президент UFC признался, что хотел исключить Нганну из организации

Единоборства
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Хорошо что не сделал этого

Президент UFC признался, что хотел исключить Нганну из организации

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что хотел исключить из своей организации камерунского бойца Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует MMA Junkie:

"Я собирался исключить Фрэнка, когда он проиграл дважды подряд. Я собирался его исключить. Многие умоляли меня не делать этого. Для меня это не имело бы значения так или иначе.

В этом всем гораздо глубже история. Он заработал бы больше денег, останься в UFC. Он не хотел сразиться с Джоном Джонсом. Это факт" – сказал Уайт.

Напомним, ранее Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США.

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