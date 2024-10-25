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Президент UFC признался, что хотел исключить Нганну из организации
Хорошо что не сделал этого
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что хотел исключить из своей организации камерунского бойца Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует MMA Junkie:
"Я собирался исключить Фрэнка, когда он проиграл дважды подряд. Я собирался его исключить. Многие умоляли меня не делать этого. Для меня это не имело бы значения так или иначе.
В этом всем гораздо глубже история. Он заработал бы больше денег, останься в UFC. Он не хотел сразиться с Джоном Джонсом. Это факт" – сказал Уайт.
Напомним, ранее Усик
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