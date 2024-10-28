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Билодид поздравила спортивный мир с международным днем дзюдо. Фото
Профессиональный праздник
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила своих коллег и болельщиков с международным днем дзюдо.
"Со Всемирным днем дзюдо.
Я очень благодарна этому невероятному виду спорта, который научил меня преодолевать трудности, быть дисциплинированной и никогда не сдаваться, как бы сложно это ни было. Дзюдо подарило мне много незабываемых моментов, удивительных людей и разных эмоций, которые навсегда останутся в моем сердце.
Я счастлива, что однажды решила заняться дзюдо" – написала Дарья.
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