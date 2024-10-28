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Билодид поздравила спортивный мир с международным днем ​​дзюдо. Фото

Единоборства
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Профессиональный праздник

Билодид поздравила спортивный мир с международным днем ​​дзюдо. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила своих коллег и болельщиков с международным днем ​​дзюдо.

"Со Всемирным днем ​​дзюдо.

Я очень благодарна этому невероятному виду спорта, который научил меня преодолевать трудности, быть дисциплинированной и никогда не сдаваться, как бы сложно это ни было. Дзюдо подарило мне много незабываемых моментов, удивительных людей и разных эмоций, которые навсегда останутся в моем сердце.

Я счастлива, что однажды решила заняться дзюдо" – написала Дарья.

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