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Конор Макгрегор может появиться в WWE

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Конор Макгрегор может появиться в WWE

Фото: Het Financieele Dagblad

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Легендарный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в социальных сетях намекнул на своё появление в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), прокомментировав ролик с участием неоспоримого чемпиона WWE Коди Роудса.

"Чемпион WWE Коди Роудс развлекается и пробует мой виски! Первоклассно! Обожаю это! Коди, до скорой встречи", — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, UFC и WWE являются являются дочерними компаниями медиаконгломерата TKO Group Holdings.

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