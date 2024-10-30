Конор Макгрегор может появиться в WWE

Легендарный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в социальных сетях намекнул на своё появление в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), прокомментировав ролик с участием неоспоримого чемпиона WWE Коди Роудса.

"Чемпион WWE Коди Роудс развлекается и пробует мой виски! Первоклассно! Обожаю это! Коди, до скорой встречи", — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, UFC и WWE являются являются дочерними компаниями медиаконгломерата TKO Group Holdings.