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Вся в розовом: Билодид показала поклонникам архивные летние фото

Единоборства
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Вся в розовом: Билодид показала поклонникам архивные летние фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала архивные снимки летнего периода в необычно розовом стиле одежды. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан попробовала себя в роли радиоведущей.

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