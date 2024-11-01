Вся в розовом: Билодид показала поклонникам архивные летние фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала архивные снимки летнего периода в необычно розовом стиле одежды. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан попробовала себя в роли радиоведущей.