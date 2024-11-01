Конор Макгрегор выбрал нетепичный образ на Хэллоуин

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, в каком образе отметил Хэллоуин.

Ирландский боец смешанных единоборств предстал в качестве военного с оружием. Хэллоуин отмечался в четверг, 31 октября.

"Весёлого Хэллоуина", — подписал фотографии Макгрегор.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером.