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Конор Макгрегор выбрал нетепичный образ на Хэллоуин
Ирландец показал, как отметил прадник
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, в каком образе отметил Хэллоуин.
Ирландский боец смешанных единоборств предстал в качестве военного с оружием. Хэллоуин отмечался в четверг, 31 октября.
"Весёлого Хэллоуина", — подписал фотографии Макгрегор.
Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером.
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