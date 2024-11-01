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Конор Макгрегор выбрал нетепичный образ на Хэллоуин

Единоборства

Ирландец показал, как отметил прадник

Конор Макгрегор выбрал нетепичный образ на Хэллоуин

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, в каком образе отметил Хэллоуин.

Ирландский боец смешанных единоборств предстал в качестве военного с оружием. Хэллоуин отмечался в четверг, 31 октября.

"Весёлого Хэллоуина", — подписал фотографии Макгрегор.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером.

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