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Конор Макгрегор сделал прогноз на реванш Усик — Фьюри
Ирландец не берется назвать фаворита
Фото: Het Financieele Dagblad
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор высказался насчёт предстоящего реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Конечно, не хочется проигрывать, особенно таким бойцам, как Александр Усик. Тем не менее первый бой был близким. Думаю, что у Фьюри было несколько хороших моментов в том поединке. Тайсон — тот парень, который может многое изменить в своём стиле.
Если вы посмотрите на его трилогию с Деонтеем Уайлдером, то увидите, что он совершенствовался от боя к бою. Ожидаю, что Тайсон Фьюри будет гораздо более сосредоточенным и тактичным. Разница в размерах между ним и Александром существенна, но Усик — опытный боксёр. Это будет тяжёлый бой", — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.
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