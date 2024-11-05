Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе намекнул на завершение карьеры

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье намекнул, что проведет последний поединок перед уходом из спорта.

"Последний танец", — написал Порье в социальной сети X (ранее Twitter).

Дастин Порье дебютировал в UFC в 2011 году и до 2015-го выступал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), после чего перешёл в лёгкий вес.