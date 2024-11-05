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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе намекнул на завершение карьеры
Возможно, боец проведет последний бой
Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье намекнул, что проведет последний поединок перед уходом из спорта.
"Последний танец", — написал Порье в социальной сети X (ранее Twitter).
Дастин Порье дебютировал в UFC в 2011 году и до 2015-го выступал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), после чего перешёл в лёгкий вес.
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