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Взял на удушающий. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании

Единоборства
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Инцидент произошел в 2018-м году

Взял на удушающий. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Суперзвезда ММА ирландец Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании, которое состоялось в 2018 году.

Никита Ни Лаймхим утверждает, что 9 декабря 2018 года была неоднократно изнасилована Макгрегором и его помощником Джеймсом Лоуренсом в Beacon Hotel (Дублин, Ирландия). Она требует от бойца возмещения ущерба, которое оценила суммой более 2 млн долларов.

По словам предполагаемой жертвы, из-за этого инцидента она была вынуждена уйти с работы, сменить дом, обратиться за помощью к специалистам.

"Конор пытался поцеловать меня. Я поняла, чего он хочет. Сказала, что мне некомфортно. Сказала, чтобы он прекратил. Я знакома с Ди, знаю её семью. Я не хотела заниматься с ним сексом. Я не за этим пришла. Но он никак не реагировал на моё "нет".

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Он прижал меня к кровати. Продолжал повторять одно и то же: "Расслабься, детка". Я прижала руки к груди, а он продолжал наваливаться на меня всем весом. Я не могла дышать. Пыталась вырваться, но это его ещё больше заводило. Он так и сказал: "Продолжай. Мне это нравится".

Хэнд утверждает, что укусила Макгрегора: "Ему это не понравилось. Он развернул меня. Начал душить. Сказал: "Теперь ты знаешь, каково это было в октагоне...".

Также показания дал врач-гинеколог, к которому обратилась Хэнд сразу же после инцидента.

Сторона Макгрегора называет иск попыткой вымогательства. Они утверждают, что "секс был по обоюдному согласию".

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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