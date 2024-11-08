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Уайт рассказал, планирует ли идти в политику и помогать Трампу
Шансы и возможности есть
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном походе в политику и работе в администрации Дональда Трампа. Его слова цитирует SBJ:
"Дональд Трамп – один из моих очень хороших друзей. Он отлично поработал во время своего последнего президентского срока, и я знаю, что он будет работать еще лучше в течение следующих четырех лет. У меня нет никаких личных политических амбиций" – сказал Уайт.
Напомним, ранее Хирн
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