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Уайт рассказал, планирует ли идти в политику и помогать Трампу

Единоборства
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Шансы и возможности есть

Уайт рассказал, планирует ли идти в политику и помогать Трампу

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном походе в политику и работе в администрации Дональда Трампа. Его слова цитирует SBJ:

"Дональд Трамп – один из моих очень хороших друзей. Он отлично поработал во время своего последнего президентского срока, и я знаю, что он будет работать еще лучше в течение следующих четырех лет. У меня нет никаких личных политических амбиций" – сказал Уайт.

Напомним, ранее Хирн объяснил, почему Джошуа не сможет выйти на реванш против Дюбуа.

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Дональд Трамп Дана Уайт
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