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Билодид в Гонконге встретилась с президентом местной федерации дзюдо. Фото
Дипломатическая поездка
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка находится в Гонконге и уже успела встретиться с президентом местной федерации дзюдо. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина в Дубай
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