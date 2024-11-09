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Билодид в Гонконге встретилась с президентом местной федерации дзюдо. Фото

Единоборства

Дипломатическая поездка

Билодид в Гонконге встретилась с президентом местной федерации дзюдо. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка находится в Гонконге и уже успела встретиться с президентом местной федерации дзюдо. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид в Гонконге встретилась с президентом местной федерации дзюдо. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии.

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Дарья Билодид
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