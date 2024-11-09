Билодид в Гонконге встретилась с президентом местной федерации дзюдо. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка находится в Гонконге и уже успела встретиться с президентом местной федерации дзюдо. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина в Дубай воспользовалась услугой криотерапии.