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Билодид показала серию ярких фото из китайского Гонконга
Даже вступила в бой с легендой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в китайском Гонконге и посещает совершенно разные локации, делая много снимков на память. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Харлан
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