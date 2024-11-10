Билодид показала серию ярких фото из китайского Гонконга

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в китайском Гонконге и посещает совершенно разные локации, делая много снимков на память. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу.