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В леопарде: Билодид удивила поклонников фото из пустыни
Очень необычный образ
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала часть фотосессии в пустыне. Девушка выбрала для нее необычный наряд – леопардовый купальник. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Тайсон
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