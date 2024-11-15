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В леопарде: Билодид удивила поклонников фото из пустыни

Единоборства
Обновлено

Очень необычный образ

В леопарде: Билодид удивила поклонников фото из пустыни

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала часть фотосессии в пустыне. Девушка выбрала для нее необычный наряд – леопардовый купальник. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Тайсон дал пощечину Полу во время битвы взглядов.

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