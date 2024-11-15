В леопарде: Билодид удивила поклонников фото из пустыни

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала часть фотосессии в пустыне. Девушка выбрала для нее необычный наряд – леопардовый купальник. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Тайсон дал пощечину Полу во время битвы взглядов.