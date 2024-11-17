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Рождественское настроение: Билодид активно готовится к новому году. Фото

Единоборства
Обновлено

Зимние праздники

Рождественское настроение: Билодид активно готовится к новому году. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готовится к рождественским праздникам и посетила один из торговых центров, где ознакомилась с тематическими товарами. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Рождественское настроение: Билодид активно готовится к новому году. Фото - изображение 1Рождественское настроение: Билодид активно готовится к новому году. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Гераскевич посвятил погибшему воину надпись на своем скелетоне.

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