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Рождественское настроение: Билодид активно готовится к новому году. Фото
Зимние праздники
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готовится к рождественским праздникам и посетила один из торговых центров, где ознакомилась с тематическими товарами. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Гераскевич
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