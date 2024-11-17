Рождественское настроение: Билодид активно готовится к новому году. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готовится к рождественским праздникам и посетила один из торговых центров, где ознакомилась с тематическими товарами. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Гераскевич посвятил погибшему воину надпись на своем скелетоне.