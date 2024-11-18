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Джейк Пол: Сейчас Конор Макгрегор находится в заложниках у Даны Уайта

Единоборства

Видеоблогер раскритиковал главу UFC

Джейк Пол: Сейчас Конор Макгрегор находится в заложниках у Даны Уайта

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном боксёрском ринге, раскритиковал главу UFC Дану Уайта.

"Дана Уайт всю свою карьеру был боксёрским промоутером. Всем этим сумасшедшим фанатам нужно изучить вопрос. Его ТВ-шоу провалилось. Он не смог продать четыре тысячи билетов в Дублине с бесполезным ирландским боксёром, которого он ведёт. И для него бойцы не стоят на первом месте.

Дана стоит на первом месте. Он возносит вас, а затем уничтожает. Сейчас Конор Макгрегор находится в заложниках. Свободу Конору", — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

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Джейк Пол
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