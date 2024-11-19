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Билодид поддержала сборную Украины перед матчем против Албании. Фото

Единоборства
Обновлено

Дарья любит футбол

Билодид поддержала сборную Украины перед матчем против Албании. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поддержала национальную сборную Украины по футболу перед матчем Лиги Наций против команды Албании. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан отреагировала на фейковые новости о ее смерти.

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