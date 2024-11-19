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Билодид поддержала сборную Украины перед матчем против Албании. Фото
Дарья любит футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поддержала национальную сборную Украины по футболу перед матчем Лиги Наций против команды Албании. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Харлан
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