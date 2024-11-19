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Конор Макгрегор признался в употреблении наркотиков
Ирландец дал показания в суде
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 77 кг) весе ирландец Конор Макгрегор признался во время дачи показаний в суде в употреблении, а также в хранении наркотических веществ в момент, когда, как предполагает следствие, он совершил сексуальное насилие над одной из своих знакомых. Об этом сообщают издания Irish Star.
На данный момент ирландец обвиняется в том, что подверг одну из своих знакомых, Никиту Ни Лаймхин, сексуальному насилию в декабре 2018 года в Дублине.
Предполагаемая жертва требует взыскать с Конора денежную компенсацию. Макгрегор, в свою очередь, не отрицает, что половой акт был, но настаивает на том, что всё произошло по обоюдному согласию.
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