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Конор Макгрегор признан виновным по делу об изнасиловании

Единоборства

Ирландец заплатит солидную сумму

Конор Макгрегор признан виновным по делу об изнасиловании

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшего обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Печально известному предстоит выплатить около € 250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин.

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