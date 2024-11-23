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Макгрегор будет обжаловать решение суда, который признал его виновным в изнасиловании
Логическое решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что будет оспаривать решение Высокого суда Дублина, признавшего его виновным в изнасиловании бывшей девушки спортсмена Никиты Хэнд.
"Я обжалую сегодняшнее решение – кратко прокомментировал ситуацию Конор.
Его так называемая жертва была более красноречивой: "Я знаю, что это оказало огромное влияние не только на мою жизнь, но и на жизнь моей дочери, моей семьи и друзей. Это то, что не забуду до конца своей жизни.
Теперь, когда справедливость победила, я могу попытаться двигаться дальше и с нетерпением ждать будущего со своей семьей, друзьями и дочерью" – сказала Хенд.
Напомним, что Харлан уже
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