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Макгрегор будет обжаловать решение суда, который признал его виновным в изнасиловании

Единоборства

Логическое решение

Макгрегор будет обжаловать решение суда, который признал его виновным в изнасиловании

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ирландский боец ​​UFC Конор Макгрегор заявил, что будет оспаривать решение Высокого суда Дублина, признавшего его виновным в изнасиловании бывшей девушки спортсмена Никиты Хэнд.

"Я обжалую сегодняшнее решение – кратко прокомментировал ситуацию Конор.

Его так называемая жертва была более красноречивой: "Я знаю, что это оказало огромное влияние не только на мою жизнь, но и на жизнь моей дочери, моей семьи и друзей. Это то, что не забуду до конца своей жизни.

Теперь, когда справедливость победила, я могу попытаться двигаться дальше и с нетерпением ждать будущего со своей семьей, друзьями и дочерью" – сказала Хенд.

Напомним, что Харлан уже ищет место для проведения своей свадьбы.

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Источник:
talkSport
Опубликовал: Андрей Хижняк
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