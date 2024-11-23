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Билодид посетила концерт известной украинской певицы и удивила публику шикарным белым костюмом. Фото

Единоборства
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Билодид посетила концерт известной украинской певицы и удивила публику шикарным белым костюмом. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила концерт известной украинской певицы Нади Дорофеевой. Стиль Дарьи – шикарный белый костюм. Соответствующие снимки Билодид разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид посетила концерт известной украинской певицы и удивила публику шикарным белым костюмом. Фото - изображение 1Билодид посетила концерт известной украинской певицы и удивила публику шикарным белым костюмом. Фото - изображение 2

Напомним, что Харлан уже ищет место для проведения своей свадьбы.

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Дарья Билодид
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