Билодид посетила концерт известной украинской певицы и удивила публику шикарным белым костюмом. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила концерт известной украинской певицы Нади Дорофеевой. Стиль Дарьи – шикарный белый костюм. Соответствующие снимки Билодид разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Харлан уже ищет место для проведения своей свадьбы.