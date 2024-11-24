Билодид: Уже готова встречать новый год. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка готова к празднованию нового года и рождественским праздникам. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира.