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Билодид: Уже готова встречать новый год. Фото

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Билодид: Уже готова встречать новый год. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка готова к празднованию нового года и рождественским праздникам. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира.

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