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Билодид: Уже готова встречать новый год. Фото
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка готова к празднованию нового года и рождественским праздникам. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее женская сборная Украины по биатлону
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