Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор впервые после решения суда выступил с широким заявлением
Анализ ошибок
Боец смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал решение суда, признавшего его виновным в деле об изнасиловании.
"Люди хотят услышать мое мнение, но мне нужно было время. Я знаю, что допускал ошибки.
Шесть лет назад я не должен был отвечать на предложение Генд. Я должен был закрыть эту партию. Я не должен был бросать женщину, которую я люблю больше всего в мире. Это все на мне.
Как бы я ни жалел об этом, обо всем, что произошло в ту ночь, это было по согласию, и все свидетели подтвердили это под присягой. Я поручил своей юридической команде оспорить это решение.
Я не могу вернуться и буду двигаться вперед. Я безгранично благодарен моей семье, друзьям и поклонникам по всему миру, которые остались со мной.
Это все. Больше ничего. Возвращаюсь в спортзал – бойцовская игра ждет" – написал Конор на своей странице в Твиттер.
Популярное сейчас
- Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
- Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
- Ковальчук: Я выиграл суд. Металлист должен был выплатить большую сумму – 400 тысяч долларов
- Макгрегор будет обжаловать решение суда, который признал его виновным в изнасиловании
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса