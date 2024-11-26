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Конор впервые после решения суда выступил с широким заявлением

Единоборства
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Анализ ошибок

Конор впервые после решения суда выступил с широким заявлением

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Боец смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал решение суда, признавшего его виновным в деле об изнасиловании.

"Люди хотят услышать мое мнение, но мне нужно было время. Я знаю, что допускал ошибки.

Шесть лет назад я не должен был отвечать на предложение Генд. Я должен был закрыть эту партию. Я не должен был бросать женщину, которую я люблю больше всего в мире. Это все на мне.

Как бы я ни жалел об этом, обо всем, что произошло в ту ночь, это было по согласию, и все свидетели подтвердили это под присягой. Я поручил своей юридической команде оспорить это решение.

Я не могу вернуться и буду двигаться вперед. Я безгранично благодарен моей семье, друзьям и поклонникам по всему миру, которые остались со мной.

Это все. Больше ничего. Возвращаюсь в спортзал – бойцовская игра ждет" – написал Конор на своей странице в Твиттер.

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Конор Макгрегор
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