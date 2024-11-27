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Билодид решила изменить стиль и начала с прически. Фото

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Билодид решила изменить стиль и начала с прически. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила изменить имидж и начала со своей прически. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид решила изменить стиль и начала с прически. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Магучих присоединилась к команде Усика.

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