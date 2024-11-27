Билодид решила изменить стиль и начала с прически. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила изменить имидж и начала со своей прически. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих присоединилась к команде Усика.