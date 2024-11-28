Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билодид: Все успехи начинаются с самодисциплины. Фото
Святая истина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка рассказала о важности самодисциплины и порядка. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Все успехи начинаются с самодисциплины. И все начинается с вас.
Каждый новый день это возможность стать лучшей версией себя"
Напомним, что ранее Дарья
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Мы от украинцев такого не ожидали". ПСВ – Шахтер. Обзор послематчевой нидерландской прессы
- Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча
- Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций
- Билодид: Уже готова встречать новый год. Фото
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн