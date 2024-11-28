Билодид: Все успехи начинаются с самодисциплины. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка рассказала о важности самодисциплины и порядка. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Все успехи начинаются с самодисциплины. И все начинается с вас.

Каждый новый день это возможность стать лучшей версией себя"