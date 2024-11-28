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Билодид: Все успехи начинаются с самодисциплины. Фото

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Билодид: Все успехи начинаются с самодисциплины. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка рассказала о важности самодисциплины и порядка. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Все успехи начинаются с самодисциплины. И все начинается с вас.

Каждый новый день это возможность стать лучшей версией себя"

Напомним, что ранее Дарья присоединилась к команде Усика.

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