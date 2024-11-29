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Билодид: В каждом человеке есть свет, нужно только его зажечь. Видео

Единоборства
Обновлено

Очередная фотосессия

Билодид: В каждом человеке есть свет, нужно только его зажечь. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка снялась в экзотической фотосессии в полуобнаженном виде. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид присоединилась к команде Усика.

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