Чемпион UFC поддержал протестующих в Грузии

Чемпион UFC Илия Топурия поддержал своих соотечественников, вышедших на антиправительственные протесты в Грузии за европейское будущее своей страны.

"Моя четкая поддержка всем протестующим, защищающим наши права и стремления. Я выступаю против решения о прекращении переговоров о нашем присоединении к Европейскому Союзу.

Мне стыдно видеть, как обращаются с грузинскими детьми. Это нельзя назвать свободой. Мы хотим обеспечить лучшее будущее нашей страны.

Важно продолжать наш путь в европейскую интеграцию, ведь это будущее возможностей и прогресса для каждого гражданина. Мы должны вместе бороться за демократическую и свободную Грузию" – написал спортсмен на своей официальной странице в Instagram.