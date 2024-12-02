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Чемпион UFC поддержал протестующих в Грузии
Твердая позиция
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион UFC Илия Топурия поддержал своих соотечественников, вышедших на антиправительственные протесты в Грузии за европейское будущее своей страны.
"Моя четкая поддержка всем протестующим, защищающим наши права и стремления. Я выступаю против решения о прекращении переговоров о нашем присоединении к Европейскому Союзу.
Мне стыдно видеть, как обращаются с грузинскими детьми. Это нельзя назвать свободой. Мы хотим обеспечить лучшее будущее нашей страны.
Важно продолжать наш путь в европейскую интеграцию, ведь это будущее возможностей и прогресса для каждого гражданина. Мы должны вместе бороться за демократическую и свободную Грузию" – написал спортсмен на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее инсайдер
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