Билодид удивила поклонников новой стильной прической. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила немного изменить стиль и сделать новую прическу. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что украинский гимнаст и серебряный призер Олимпиады-2024 может сменить гражданство .