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Билодид удивила поклонников новой стильной прической. Фото

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Билодид удивила поклонников новой стильной прической. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила немного изменить стиль и сделать новую прическу. Соответствующий снимок Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид удивила поклонников новой стильной прической. Фото - изображение 1

Напомним, что украинский гимнаст и серебряный призер Олимпиады-2024 может сменить гражданство.

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