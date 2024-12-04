Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию мегафайта в UFC
Посмотрим, состоятся ли переговоры
Фото: Getty Images
Журналист Ариэль Хельвани опубликовал интервью с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, который рассказал ему о возможной организации боя между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом этой организации Фрэнсисом Нганну.
Напомним, что в настоящий момент он владеет чемпионским поясом лиги PFL в тяжёлом весе.
"Фрэнсис приедет ко мне в декабре на реванш Усика и Фьюри. Вот тогда и обсудим все наши дела. Да, у меня для него два варианта. Один в боксе, второй в ММА. Хочу обсудить с ним оба. Вариант в ММА… Вы же знаете мой ответ (о бое Джонс — Нганну): нас интересует только организация самого большого боя из всех возможных", — сказал Аль аш-Шейх в беседе с известным журналистом Ариэлем Хельвани.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Билодид удивила поклонников новой стильной прической. Фото
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Первый серьезный вызов Аморима. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.12.2024