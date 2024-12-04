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Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию мегафайта в UFC

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Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию мегафайта в UFC

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист Ариэль Хельвани опубликовал интервью с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, который рассказал ему о возможной организации боя между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом этой организации Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что в настоящий момент он владеет чемпионским поясом лиги PFL в тяжёлом весе.

"Фрэнсис приедет ко мне в декабре на реванш Усика и Фьюри. Вот тогда и обсудим все наши дела. Да, у меня для него два варианта. Один в боксе, второй в ММА. Хочу обсудить с ним оба. Вариант в ММА… Вы же знаете мой ответ (о бое Джонс — Нганну): нас интересует только организация самого большого боя из всех возможных", — сказал Аль аш-Шейх в беседе с известным журналистом Ариэлем Хельвани.

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