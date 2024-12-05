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Назван главный бой первого турнира UFC в 2025 году
Турнир состоится 11 января
11 января в Лас-Вегасе (США) состоится первый в новом 2025 году турнир UFC Fight Night, который возглавит бой в женском минимальном дивизионе между американкой Маккензи Дерн и бразильянкой Амандой Рибас.
Напомним, Дерн свой предыдущий поединок проводила в августе 2024 года, где она победила единогласным решением судей мексиканку Лупиту Годинес.
Что касается Рибас, то она свой последний бой провела в марте 2024 года и потерпела там поражение единогласным решением судей от экс-чемпионки UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.
На счету Дерн 19 проведённых боёв, и в 14 из них она одержала победы (при пяти поражениях).
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