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Одиозный комментатор UFC претендует на звание Человек года от Times
Совсем с ума сошли
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Известный журнал Times опубликовал список претендентов на звание "Человек года 2024". В частности, такую награду может получить американский комментатор UFC Джо Роган, давний друг новоизбранного президента США Дональда Трампа (также номинанта в этом году).
Кроме них, среди списка возможных обладателей награды Камала Гаррис, Кейт Мидлтон, Илон Маск, Юлия Навальная, Беньямин Нетаньяху, Джером Павелл, Клавдия Шейнбаум и Марк Цукерберг.
Напомним, что Роган неоднократно критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за помощь нашему государству, среди последнего высмеивал решение предоставить разрешения на удары по территории россии дальнобойными ракетами.
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