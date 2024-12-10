Одиозный комментатор UFC претендует на звание Человек года от Times

Известный журнал Times опубликовал список претендентов на звание "Человек года 2024". В частности, такую ​​награду может получить американский комментатор UFC Джо Роган, давний друг новоизбранного президента США Дональда Трампа (также номинанта в этом году).

Кроме них, среди списка возможных обладателей награды Камала Гаррис, Кейт Мидлтон, Илон Маск, Юлия Навальная, Беньямин Нетаньяху, Джером Павелл, Клавдия Шейнбаум и Марк Цукерберг.

Напомним, что Роган неоднократно критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за помощь нашему государству, среди последнего высмеивал решение предоставить разрешения на удары по территории россии дальнобойными ракетами.