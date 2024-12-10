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Одиозный комментатор UFC претендует на звание Человек года от Times

Единоборства

Совсем с ума сошли

Одиозный комментатор UFC претендует на звание Человек года от Times

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный журнал Times опубликовал список претендентов на звание "Человек года 2024". В частности, такую ​​награду может получить американский комментатор UFC Джо Роган, давний друг новоизбранного президента США Дональда Трампа (также номинанта в этом году).

Кроме них, среди списка возможных обладателей награды Камала Гаррис, Кейт Мидлтон, Илон Маск, Юлия Навальная, Беньямин Нетаньяху, Джером Павелл, Клавдия Шейнбаум и Марк Цукерберг.

Напомним, что Роган неоднократно критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за помощь нашему государству, среди последнего высмеивал решение предоставить разрешения на удары по территории россии дальнобойными ракетами.

Известно, кто станет официальным вещателем боя-реванша между Усиком и Фьюри в Украине

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