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Билодид поделилась с поклонниками серией рождественских фото

Единоборства
Обновлено

Очень атмосферно

Билодид поделилась с поклонниками серией рождественских фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала серию снимков, посвященных рождественским праздникам. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Бех-Романчук показала фото из тренировки в Дубай.

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Дарья Билодид
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