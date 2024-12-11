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Билодид поделилась с поклонниками серией рождественских фото
Очень атмосферно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала серию снимков, посвященных рождественским праздникам. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Бех-Романчук показала фото из
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